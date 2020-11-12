來自美國的19歲新生代超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)，承襲同樣是超模的老媽辛蒂·克勞馥(Cynthia Ann Crawford)的優良基因，加上空靈的外貌及175cm的高挑身材，讓她18歲便在伸展台上發光發熱，並有「最強星二代」、「傳奇超模」之稱。穿搭風格一向前衛大膽的她，近日在社群平台上分享近況，火辣的造型也引起網友討論。

私底下十分關心時事的凱亞葛柏，近日與環保知名服飾品牌B L E U S A L T合作，一同推出聯名瑜珈長褲並將20%的收益捐給慈善機構「A Sense of Home」。她在個人IG上也曬出穿搭照與網友們分享，只見她將白色襯衫脫下一半，只剩黑色內衣與長褲大方秀出凹凸有致的身材曲線，而舒適又性感的穿搭立即吸引超過7.1萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Kaia（@kaiagerber）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 下午 5:30 張貼

但這也不是她第一次與該品牌合作，先前她便曾曬出另一款聯名長褲，舒適又包覆性極佳的特性將她一雙大長腿完美呈現同樣十分吸睛。

網友看到照片後也紛紛留言大讚「人美心更美」、「每一件都好好看」、「健康又美的好身材」。