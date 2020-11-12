韓國女團BLACKPINK在2016年出道後，憑著成員們鮮明的個人魅力與多元的電子曲風而紅遍國際，還曾與賽琳娜(Selena Marie Gomez)、Lady Gaga等大咖女歌手合作，人氣直衝天際。而來自泰國的成員Lisa，近日受到大陸時尚雜誌《ELLE》邀請，擔任12月號封面人物並在網路上公開一系列照片。

在這次的照片中Lisa換上多套造型，除了有洞洞毛衣搭配寬褲的休閒風格外，還有知名品牌CELINE所推出的麂皮背心，內搭復古高領白襯衫與牛仔褲；帥氣的皮衣外套搭配高腰牛仔褲也一樣帥氣吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE CHINA（@ellechina）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 下午 7:41 張貼

不過，最受到網友注意的大概還是Lisa所穿的V領繞頸洋裝，只見它看似一件普通的刺繡圖騰洋裝，轉身卻整片鏤空秀出雪白嫩肌，即使照片已用黑白濾鏡做處理，但特殊的設計加上Lisa冷酷的表情，依然吸引超過300.6萬人按讚。

粉絲看了直呼「Lisa又再用照片殺人了」、「美女太辣了」、「好喜歡這種又殺又性感的時尚大片」。