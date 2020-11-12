24歲大陸女星林允（Jelly Lin）本名費霞，她以出演周星馳電影《美人魚》一炮而紅，不只長相甜美清純、辨識度高，更是擁有169cm高挑身材的長腿美女，年紀輕輕的她更因好品味受到關注，堪稱引領時尚的新生代穿搭範本。

近日，林允出席雙11晚會大跳女團舞，更​透過社群平台曬出穿搭，超狂女人味造型一曝光就引發熱議，只見寫真中，她先是身著一襲亮鑽紗裙現身，溫柔的藕粉色布料看起來質感滿分，十分襯她白皙的膚色，加上材質輕盈飄逸，一穿就狂噴仙氣。

24歲星女郎林允亮鑽紗裙登場 多變絲巾成馬尾小心機（圖／摘自微博@時上時時上）

仔細一看，還能發現這套紗裙更點綴上史閃閃發亮的亮鑽，讓低調的裸色系瞬間亮了起來，除了浪漫的紗裙，林允更出動常見的絲巾，將絲巾隨意地綁在低馬尾上，營造慵懶的韓風，瞬間讓平淡的髮型變得時髦，讓她舉手投足都充滿了典雅氣質的風貌。

24歲星女郎林允亮鑽紗裙登場 多變絲巾成馬尾小心機（圖／摘自微博@時上時時上）

對此網友也紛紛回應大讚林允的好品味：「百變小姐姐」、「可甜可鹽太美了」、「好喜歡浪漫風」、「終於等到了林允」、「養生少女甜度滿分」等。