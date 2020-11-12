有「童顏芭比」之稱的南韓39歲知名女演員韓藝瑟，出道多年保養得宜，靠著飲食控制及運動來維持火辣的身材與透亮的膚質。對於時尚造型有自己一套哲學的她，近日在個人社群平台上曬出「冬季私服」穿搭，意外展現驚人的巴掌臉比例。

過去便經常透過IG分享穿搭造型的韓藝瑟，在近日公開的照片中穿上白色帽T及粉膚色絨毛大衣，手上再配個LV圓筒小包，看起來相當溫暖也兼具時尚性，但全身包緊緊的穿搭風格與過去火辣的造型大相逕庭，貼文中韓藝瑟還不忘調侃自己「現在真的要穿暖一點了」，吸引超過3萬人按讚。

不過，也有不少網友把重點放在她的臉上，不久前才剛剪成妹妹頭瀏海的她已看起來逆齡許多，沒想到寬大的帽T一穿上，顯得臉蛋更加小巧精緻，配上無辜的表情，宛如小女孩般需要人保護，網友看了紛紛留言「姊姊剪這樣太可愛了」、「這身新造型大概又減了10歲」、「要改叫藝瑟妹妹了嗎？」。

在 Instagram 查看這則貼文 한예슬（@han_ye_seul_）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 下午 11:19 張貼

而韓藝瑟出道時便憑著高挑的身材與出色的外貌在選美比賽中脫穎而出，進入演藝圈後以自然又精湛的演技在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇中獲得觀眾的喜愛，加上親切不做作的個性與前衛大膽的穿搭風格讓她開始經營IG及YouTube頻道後迅速在網路上竄紅，吸引大批粉絲追蹤成為知名度超高的藝人網紅。