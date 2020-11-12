由少女時代出身的南韓31歲人氣女星潔西卡(鄭秀妍/Jessica)，2015年退出團體後便以獨立歌手的身份繼續活躍演藝圈，還自創時尚品牌「BLANC & ECLARE」成為女企業家兼設計師，今年10月更推出小說《Shine》成為多重身份的全方位藝人。近日，她在個人社群平台上曬出冬季穿搭照，甜美的造型電暈一票網友。

穿搭風格一向甜美可人的潔西卡，在公開的照片中同樣展現迷人的女性魅力，穿著一件復古宮廷風的白色蓬袖襯衫，搭配短版針織背心與黑色牛仔短裙大方秀出白皙長腿，腳上則是穿著精品鞋履Gianvito Rossi所推出的短靴，使原本柔美的穿搭風格增加帥氣，吸引超過12.3萬人按讚。

粉絲們看了紛紛留言「潔西卡的秋冬穿搭超好看」、「女神真的很會搭」、「太好看了這套穿搭」、「我的女神腿超美」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 下午 6:06 張貼

而潔西卡的新書《Shine》自10月份正式推出後便在網路上掀起不小的討論，書中除了揭露K-POP女團在當練習生時的各種磨練及同儕間的競爭外，還有許多從沒公開過的血淚史，令網友們十分驚訝也成功製造話題。