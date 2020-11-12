46歲大陸女星周迅以實力派演技走紅，出道多年的她不只是知名影后，更擁有絕美顏值，靠著空靈氣質受封「落入凡間的精靈」，近日，她特別在為社群平上發出一系列風格別緻的「入冬寫真」，穿上無袖洋裝展現典雅風格。

寫真中，周迅綁了清爽的丸子頭，穿上一套深色無袖古裝裙，頗有中國古典旗袍感，有著精緻立領領口配上A字衣擺，尤其裙擺更有毛茸茸的加入羽毛流蘇，是全套穿搭的時髦關鍵，古典韻味滿分，整體造型散發精緻女人味，自體發光的女王風範令人超驚艷。

周迅無袖古裝裙顯女王風範 立領羽毛流蘇是時髦關鍵（圖／摘自微博@i周迅 ）

周迅在貼文中寫下註解：「初冬西子湖」，一系列美照讓粉絲們看了紛紛直呼：「今晚西子湖畔的小精靈」、「周迅淡妝濃抹總相宜」、「牆上側臉影子都美」、「又是橘子紅的時節了」，也有粉絲暖心提醒，「娘娘外面冷披件外套」。

周迅無袖古裝裙顯女王風範 立領羽毛流蘇是時髦關鍵（圖／摘自微博@i周迅 ）

演技精湛的周迅除了曾獲巴黎國際電影節、亞洲電影大獎、華語電影傳媒大獎、百花獎等影后獎項，亦是史上第一位獲得兩岸三地最高的華人電影獎，即台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金后冠的大滿貫演員。