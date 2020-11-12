25歲大陸女星吳宣儀以韓國女團「宇宙少女」成員身分出道，更參加陸綜《創造101》拿下第二名聲名大噪，長相甜美的她擁有166cm姣好身材，近日，她登上2020雙11狂歡夜活動舞台，不僅以中空勁裝出席，更穿出火辣皮裙展現纖瘦曲線。

吳宣儀先前才積極宣告將回歸，近期在舞台演出時，她大方穿著一套天藍色皮革背心套裝登場，內搭白色小可愛，讓風格兼具活力與清純感，下半身則選穿白色熱褲，搭秋冬最夯過膝靴，全身一致選擇純白色系，成功展現出超強氣場。

吳宣儀激短皮裙登台辣翻 白絲襪神腿成亮點（圖／摘自微博@2020天猫双11狂欢夜）

在另一套造型上，吳宣儀則選擇一套紅色皮革連身裙，以平口抹胸搭配惹火短裙設計，襯托她骨感的仙女曲線，同時戴上個性皮革帽增添潮流感，更以白色網襪點綴雙腿，最後搭配上同色系皮質手套，完美詮釋性感女團風。

在 Instagram 查看這則貼文 선의🖐🏻宣仪💙（@w.xuanyi0126）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 下午 8:23 張貼

吳宣儀一連兩套皮革造型才剛曝光就引發廣大迴響，惹火風格讓粉絲們全暴動，紛紛留言：「叛不叛逆我都喜歡～做自己就好」、「美死了」、「閃閃惹人愛」、「狙擊我心臟」、「好喜歡你昨晚的舞台」等。