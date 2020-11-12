今年5月正式推出單曲的南韓5人女子團體SECRET NUMBER，一出道便挾帶著驚人的氣勢吸引網友的注意。11月4日發行第二張單曲《Got That Boom》的她們，近日也積極的前往各大電視台宣傳，而成員JINNY(진희)為專輯所做的造型也引起網友的討論。

成員分別來自日本、印尼、韓國及美國的SECRET NUMBER，5月份出道推出第一張單曲《Who Dis?》後，便以強烈的視覺感造型與重節拍的舞曲風格成功吸引注意。事隔5個月後，她們再次推出洗腦的電音舞曲《Got That Boom》，短短一週就突破800萬人次點閱，人氣逐漸上升前途一片看好。

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這兩日，她們前往SBS電視台錄製音樂節目及廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》時，全員都穿上此次的舞台造型現身，搶眼的色彩及圖案立即吸引眾人目光。其中，成員JINNY以一件藍色羽毛細肩帶造型上衣搭配黑色賽車褲的穿搭最為吸睛。

只要風一吹纖腰曲線立刻一覽無疑，但有些網友似乎對於這個造型不太埋單，紛紛留言「有點像洗車場的造型」、「這是把雞毛撢子上身？」、「這造型真的有點難懂」。

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