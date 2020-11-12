今年冬天就和H&M DIVIDED一同探索奇幻有趣的玩具世界！亞洲時尚系列推出圍繞電影《玩具總動員4》的全新設計，大膽玩轉顏色搭配，神秘夢幻的紫色系搭上三眼怪的螢光太空綠，突顯強烈視覺對比。系列服飾添入大量中性大地色調，為整體設計帶來平衡柔和感。

《玩具總動員》中的經典角色包括胡迪、巴斯光年、三眼怪、抱抱龍Rex以及深受歡迎的新角色叉奇Forky以不同形態出現當中，如印花帽T、針織上衣等當季主打時尚單品。H&M DIVIDED 2020亞洲時尚《玩具總動員》合作系列襄括男女裝潮流服飾，將於11月12日起在全台上市。

玩具總動員聯名H&M大膽玩轉配色 推胡迪三眼怪大學T（圖／品牌提供）

玩具總動員聯名H&M大膽玩轉配色 推胡迪三眼怪大學T（圖／品牌提供）

除別具標誌性的角色圖案印花外，此系列也主打冬季必備外套，各種時尚造型如棒球外套、流行長款拼色外套以及加大款針織外套等，靈活打造不同富層次感的街頭造型，簡單配上叉奇Forky側背包作點綴，充分突顯休閒隨性的街頭裝扮。

玩具總動員聯名H&M大膽玩轉配色 推胡迪三眼怪大學T（圖／品牌提供）

男裝則以印花圖案連帽T為重點設計，可恣意搭配寬鬆棉褲或休閒牛仔褲營造個人風格，或搭上外套，創造冬季運動風裝扮。