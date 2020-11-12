UNIQLO自公開與傳奇設計師Jil Sander合作推出+J系列後，便迅速獲得全球明星與時尚達人熱烈迴響。開賣前同步釋出全新+J系列電影，完美呈現四大重點系列：夢幻襯衫、奢華羽絨、頂級大衣與極致毛衣。

+J系列襯衫以簡約設計、立體剪裁與頂級SUPIMA COTTON材質，成為最招牌的經典單品。精選9款SUPIMA COTTON 設計襯衫於全台店舖販售，親民價NT$1,290絕對是開賣必搶No.1！「+J SUPIMA COTTON 寬版襯衫」以不規則拼接條紋設計，搭配Oversized剪裁與隱藏式鈕釦細節讓人驚豔；「寬版立領襯衫」採用今年當紅立領設計，使簡約的襯衫更加時髦；「立領襯衫」修身設計搭配隱藏式鈕釦多色可選，讓人直呼想包色；「寬版襯衫」搭配特殊撞色鈕釦及寬版剪裁，讓整體穿搭更富趣味。

UNIQLO傳奇聯名+J開賣 4大秋冬必搶系列推薦（圖／品牌提供）

全新+J奢華羽絨結合保暖材質與簡約設計，營造冬日摩登前衛風格。「+J Hybrid 羽絨寬版連帽外套」以吸濕蓄熱纖維及羽絨不同材質拼接，達到極致舒適感；「+J 輕型蓬鬆連帽外套」具份量感但穿上身卻無比舒適輕盈，結合時尚的廓形設計，讓整體穿搭更有型；「女裝+J 特級極輕羽絨外套」運用招牌極輕羽絨材質搭配四口袋設計，只要NT$2,990堪稱本季最好入手的羽絨單品。「女裝+JHybrid 羽絨外套」，如斗篷般優雅輪廓設計搭配加大領口與隱藏拉鍊細節，更採用強光照射也不易有色差的「兩倍黑」布料，與白色單品穿搭下呈現強烈視覺對比。

UNIQLO傳奇聯名+J開賣 4大秋冬必搶系列推薦（圖／品牌提供）

經典設計、頂級材質與細節巧思讓+J系列大衣永不過時，僅需NT$7,990即可入手萬元設計師質感單品，成為衣櫥最值得投資的品項之一；「+J 喀什米爾混紡寬版徹斯特大衣」以特殊寬版剪裁創造Oversized穿搭風格；「+J 喀什米爾混紡徹斯特大衣」採用落肩設計展現率性風格；「女裝+J 喀什米爾混紡無領大衣」其特殊無領繭型設計打造慵懶時尚；「女裝+J 雙面織紋雙排扣大衣」經典羊毛混紡材質，搭配俐落剪裁，能完美搭配各種風格服裝。

UNIQLO傳奇聯名+J開賣 4大秋冬必搶系列推薦（圖／品牌提供）

毛衣系列運用奢華面料，成為冬日衣櫥必備的溫暖單品。「+J 美麗諾混紡V領開襟外套」使用美麗諾羊毛混紡材質，抽象雲朵圖騰，點亮整體設計；「+J 喀什米爾混紡圓領毛衣」以頂級喀什米爾材質，打造永不過時的經典單品；「女裝+J 精紡美麗諾高領毛衣」採用頂級100％美麗諾羊毛，高領設計使其更百搭時尚；「女裝+J 美麗諾混紡高領毛衣」大膽色塊拼接設計，打造現代摩登風格。