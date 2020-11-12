羅馬精品品牌 FENDI 從自家的商品包裝袋汲取靈感，推出中性配件系列，以迷人的包身外觀及配色吸引時尚迷目光。

「我從最基本的東西開始著手，因為我想做出一個探討男裝基礎的系列。我捫心自問，我們做的最基本的東西是什麼? 那便是我們的包裝袋。你一想到 FENDI，立刻就會想到它，我便提議從這個開始，從這個 FENDI 黃色開始。」Silvia Venturini Fendi 說。

羅馬精品驚喜變身商品包裝袋 年度最俏皮小黃潮包登場（圖／品牌提供）

FENDI Packaging 包款首次在 FENDI 2020-2021秋冬男裝時裝秀上亮相，隨後在女裝系列中又推出了另一個顏色上有所變化的款式，包括黑色包邊、上面飾有 FENDI 招牌 FENDI Roma 主題圖案的包款及小皮件。

羅馬精品驚喜變身商品包裝袋 年度最俏皮小黃潮包登場（圖／品牌提供）

FENDI Packaging 包款以 FENDI 品牌著名的黃色與精緻的粉紅色為基調，在如此內斂的配色上將購物袋的硬挺剪裁結構與雲朵般柔軟的小袋及實用的拉繩並列，形成鮮明的對比，為本季的配件帶來時尚、俏皮又出人意料的風情。