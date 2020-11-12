綠色食潮 路易莎攜手愛之味 推燕麥奶咖啡 18:412020/11/12 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路易莎攜手愛之味，推出燕麥奶咖啡，即起至2020年底可免費升級。（路易莎提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 順應全球掀起的植物奶綠色環保飲食潮流趨勢，繼星巴克、came cafe、丹提咖啡等連鎖咖啡店後，即起路易莎也推出燕麥奶咖啡，12月31日前所有加鮮奶飲品可免費升級燕麥奶。 路易莎這回與台灣燕麥奶品牌「愛之味純濃燕麥」合作、共同研發，根據咖啡醇厚度、茶品風味進行測試，調配出專屬的燕麥奶黃金濃度，不同於一般燕麥奶的濃稠，透過水解燕麥技術，運用愛之味獨家專利三酵水解燕麥技術，和酵素水解蛋白質製程，並調整口味降低穀物味，適合素食者、乳糖不耐症者的消費者。 #燕麥 #咖啡 #水解 #路易 #愛之味 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 咖啡節盛會 侯友宜張麗善PK美食 04:092020/11/10 地方新聞 吃住「饗台味」台北萬豪酒店攜手欣葉鐘菜推住房專案 10:522020/11/12 生活 凱特王妃軍裝帥氣上陣 超美配件再現女人味 11:112020/11/10 名人 北市庇護工場春節禮盒 企業齊支持 18:402020/11/11 財經 點燈之愛戶外教育 中市府邀特教親師生到鰲峰山 14:302020/11/12 寶島 十年磨一劍 Rolls-Royce Ghost在台發表 16:092020/11/12 汽車情報-汽車新聞 市場好店／市場咖啡 中西混搭 08:432020/11/12 生活 城市度假愛自己！台北花園酒店推平日SPA住房專案 12:392020/11/11 生活 曾馨瑩推1111慈善計劃 「愛閱讀·分享愛」公益贈書 12:062020/11/11 財經 美妝慶耶誕 倒數月曆登場 04:092020/11/12 時尚消費 時尚熱門新聞 Irene耍大牌風波後首露面 細肩帶V領穿搭洩胸口小心機 - 名人 - 時尚 金亞中西外裡中空！「胸下膚色一片」網噴鼻血 - 時尚 劉詩詩灰藍星空裙透驚人纖腰 絕美一字肩仙氣逼人 - 名人 - 時尚 21歲女星鏤空禮服超狂野 透視絲裙挑戰極致S曲線 - 名人 - 時尚 14歲星二代舒莉中空上街 粉色針織衫散發少女活力 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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