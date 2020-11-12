順應全球掀起的植物奶綠色環保飲食潮流趨勢，繼星巴克、came cafe、丹提咖啡等連鎖咖啡店後，即起路易莎也推出燕麥奶咖啡，12月31日前所有加鮮奶飲品可免費升級燕麥奶。

路易莎這回與台灣燕麥奶品牌「愛之味純濃燕麥」合作、共同研發，根據咖啡醇厚度、茶品風味進行測試，調配出專屬的燕麥奶黃金濃度，不同於一般燕麥奶的濃稠，透過水解燕麥技術，運用愛之味獨家專利三酵水解燕麥技術，和酵素水解蛋白質製程，並調整口味降低穀物味，適合素食者、乳糖不耐症者的消費者。