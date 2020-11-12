年末除了要密切注意周年慶好康，各家美妝品牌推出的節慶限定彩妝也不容錯過，過去幾周已經看了眾多品牌推出的節慶限定、聖誕限定美妝品，還以為錢包君已經可以功成身退，沒想到這一波新品又來勢洶洶，讓人陷入選擇困難「到底該收哪個好？我全都要！」

▍1.NARS金燦時刻系列

彩妝控的愛牌NARS今年也推出聖誕倒數月曆，「NARS金燦時刻聖誕倒數月曆」集結12色暢銷熱賣色號，包含絕對經典唇膏#TOLEDE 玫瑰豆沙，絲絨迷霧唇筆#DOLCE VITA乾燥玫瑰，特霧唇誘#SLOW RIDE 太妃糖奶酒，絕對沒有無法擦出門的怪色，美唇瞬間一網打盡，於台北忠孝SOGO周年慶搶先全台開賣。

NARS今年聖誕節推出金燦時刻系列限定彩妝，聖誕倒數月曆集結12色唇彩暢銷熱賣色號。（圖／邱映慈攝影）

絕對經典唇膏#TOLEDE 玫瑰豆沙。（圖／邱映慈攝影）

另外還有聖誕限定的「NARS金燦時刻惹火唇膏」，金閃閃的包裝精緻又高級，添加馬齒莧萃取物與天然胜肽可豐潤雙唇，填補唇部細紋，精選暢銷明星5款惹火色調：楓葉紅#MONA 、烈火紅#RITA、甜心粉#AUDREY、豆沙粉#ANITA，與個性裸#BARBARA，綻放火熱情感，誰都難以忽視那抹耀眼的性感！

NARS金燦時刻惹火唇膏豆沙粉#ANITA。（圖／邱映慈攝影）

▍2.LUNASOL 2020摯愛假日派對顏彩盤

大地主的摯愛LUNASOL今年聖誕限量彩妝推出「2020摯愛假日派對顏彩盤」，這是一盤眉、眼、頰、唇多用的聖誕彩盤，內含霜狀與粉狀質地的顏彩，一抹強化肌膚水光感，搭配新品「最強水光氣墊粉霜」，讓肌膚呈現奶油細緻光感，挑戰今年聖誕最高級妝容！

LUNASOL 2020冬季限定彩妝。（圖／邱映慈攝影）

LUNASOL 2020 摯愛假日派對顏彩盤限定1款。（圖／邱映慈攝影）

LUNASOL最強水光氣墊粉霜不只強調日系細緻光澤，而是將光澤強化成水光，絕不是曖昧不明的光澤。（圖／邱映慈攝影）

LUNASOL晶巧MIX唇頰彩主打色 #EXO3 Satin Dress充滿神秘色彩的絲緞華服。（圖／邱映慈攝影）

LUNASOL晶巧霓光眼彩盒限定1款，將融光色疊擦搶眼豔麗色彩之上，穿透般融入肌膚，展現華麗中蘊藏深邃的魅惑眼神。（圖／邱映慈攝影）

▍3.資生堂心機美少女戰士2020限定聯名彩妝

眾所期待的美少女戰士2020限定聯名彩妝來襲！資生堂心機彩妝每年推出的美戰限定包裝都會引發一波搶購風潮，今年心機星魅輕羽粉餅、星魅平衡持粧控粧前乳都推出美戰限定包裝，預計於11/13台北SOGO忠孝館首賣，11/20全台盛大推出，愛與正義的夢幻回歸，不出國也能變身擁有！

心機星魅輕羽粉餅、心機星魅平衡持妝控妝前乳推出美少女戰士2020限定版。（圖／邱映慈攝影）

心機星魅平衡持妝控妝前乳美少女戰士2020限定版有自然、明亮2色。（圖／邱映慈攝影）

心機星魅輕羽粉餅美少女戰士2020限定版共3色OC00、OC10、OC20。（圖／邱映慈攝影）

▍4.DIOR 2020歡慶聖誕倒數日曆

2020年聖誕節將至，DIOR將限量推出2020歡慶聖誕倒數日曆，本季與法國著名插畫家Safia Ouares合作，勾勒出童話般的DIOR夢工坊魔法，與金燦星辰共譜的奇幻聖誕夜晚，令人陶醉。DIOR迪奧2020歡慶聖誕倒數日曆，宛如一只金箔藝術品，輕啟24扇窗格，邀你一同探索24款DIOR驚喜！全台限量350組，將於台北101迪奧美妍旗艦店、台北京站迪奧美妍旗艦店、DIOR線上旗艦店獨家販售。

DIOR 2020歡慶聖誕倒數日曆。（圖／邱映慈攝影）