＋J美麗諾混紡V領開襟外套，1490元。（UNIQLO提供）

＋J羊毛混紡徹斯特大衣，7990元。（UNIQLO提供）

UNIQLO睽違10年，再度與德國傳奇設計師Jil Sander合作，推出「＋J」系列後，本次聯名有4大重點系列：夢幻襯衫、奢華羽絨、頂級大衣與極致毛衣。明（13日）正式開賣，全品項於網路商店、明曜百貨旗艦店、西門店與ATT 4 FUN信義店販售，同時也精選9款SUPIMA COTTON設計襯衫，於全台店舖販售。

其中「＋J」系列襯衫，以簡約設計、立體剪裁與頂級SUPIMA COTTON材質，成為最招牌的經典單品，親民價1290元；另「＋J SUPIMA COTTON 寬版襯衫」，則以不規則拼接條紋設計，搭配Oversized剪裁與隱藏式鈕釦的細節讓人驚豔。

此外，相比Jil Sander品牌旗下大衣動輒數萬台幣，UNIQLO的＋J系列大衣僅需7990元即可入手，成為衣櫥最值得投資的品項之一，「＋J 喀什米爾混紡寬版徹斯特大衣」，以特殊寬版剪裁創造Oversized穿搭風格，完美搭配各種風格服裝。