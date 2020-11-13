日本演藝圈美女如雲，不少女名星更是靠著亮麗的外表與實力派的自然演技而獲得大眾的青睞。而每年都會針對「最想擁有的女星臉蛋」進行排行榜的日本Oricon公信榜，近日又公佈了最新的數據，沒想到被台灣粉絲封為「國民老婆」的新垣結衣，及不久前閃嫁的甜美女星石原聰美都輸給了「她」。

從TOP10開始陸續上榜的女星為51歲資深女星石田百合子、TOP 9的廣瀨鈴、TOP 8今田美櫻、TOP 7白石麻衣、TOP 6深田恭子、TOP 5 濱邊美波及TOP 4 橋本環奈。

TOP 3 石原聰美

去年在第4名的石原聰美，即使在上個月初突然透過經紀公司宣布閃嫁也絲毫沒有影響她的高人氣，可愛又精緻的外貌始終深植人心，也成為不少女性想要擁有的臉蛋之一。

在 Instagram 查看這則貼文 SweetCandyttt（@portraitsharer）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 5:40 張貼

TOP 2 新垣結衣

無論什麼排行榜總是榜上有名的新垣結衣，此次排名與去年一樣在第二名，可愛的笑容與不做作的「無害」氣息讓她擄獲男女粉絲的心，加上2016年在日劇《月薪嬌妻》中俏皮又自然的演出，讓她人氣再度橫掃全亞洲。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui Fanspage（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 6:11 張貼

TOP 1 北川景子

今年9月剛生下寶寶的「日劇女神」北川景子，過去便經常以精緻的外貌登上排行榜中，累積下來更有6次奪冠，而這次則是以「新手媽咪」的身分拿下后冠格外有意義。