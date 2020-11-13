23歲大陸女星關曉彤4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，長大後更以甜美長相及173cm姣好身材圈粉無數，清純討喜的形象讓她受封「國民閨女」，在新生代女星中備受看好。

近期，關曉彤登上雜誌《VOGUE服飾與美容》十二月號，拍攝一系列復古的貓眼寫真大片，更出動可愛的喵星人入鏡，她先是穿上一套修身裙，下擺有著豐厚的羽毛設計，完美展現前衛的時尚感，更換上另一套大紅色斜肩裙大秀直角肩，令粉絲們看了讚嘆不已。

關曉彤登上雜誌並拍攝一系列復古的貓眼寫真大片。（圖／摘自微博@關曉彤）

先前，關曉彤登上北京衛視超級秀，更接下主持人重擔，她在活動上以一襲霧藍色的紗裙現身，低調的霧藍色看起來療癒感滿分，跟擁有白皙皮膚的她很相襯，布料上也以珠光點綴，成功營造出禮服的精緻感，關曉彤穿起來不僅十分高雅，更以姣好身材驚艷全場。

關曉彤登上雜誌並拍攝一系列復古的貓眼寫真大片。（圖／摘自微博@關曉彤）

童星出身的關曉彤比起同年的藝人成熟很多，雖然屬於95後小花，出道時間卻已經邁入快20年，近期在接受媒體專訪時，她表示自己不認為自己是「童星」，也不在意身上「國民閨女」的標籤，對於未來的演藝事業，她透露自己順其自然發展的心情。