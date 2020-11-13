21歲美國女歌手麥迪遜比爾（Madison Beer）長相艷麗、身材火辣，她過去因翻唱男星小賈斯汀的經典歌曲〈Baby〉爆紅，更被小賈斯汀本人親自轉發分享，隨後成功出道成為小賈最辣師妹，目前在IG上已吸引超過2134萬位追蹤者喜愛。

在新生代女星中，麥迪遜比爾以姣好身材及超強唱功聞名，是粉絲們公認的實力派歌手，近日，她受邀出席2020年的MTV歐洲音樂大獎（2020 MTV Europe Music Awards，簡稱EMA），以多套火辣勁裝擄獲大家的眼光，大方展現緊緻曲線。

在星光紅毯上，麥迪遜比爾選穿來自 Vivienne Westwood 的緞面禮服出場，以合身剪裁的裙裝勾勒纖瘦的身材，更在正面拼接上閃亮的小可愛，讓惹火的圓弧曲線一覽無遺，最後腳踩同樣屬於咖啡色系的長靴，辣秀絕對領域。

除了亮眼出席，她更帶來氣勢十足的舞台表演，她穿上帥氣十足的黑色長版皮衣，內搭低領口背心、熱褲，讓份量感滿分的土星環珍珠項鍊成為焦點，搭配上一雙火辣辣的過膝靴，姣好身材一曝光立刻熱議，就連同為火辣尤物的美國女歌手Bebe Rexha都逗趣大讚：「太辣我受不了！」