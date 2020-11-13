3INA超熱賣的人氣商品「小綠噴」，宛如用噴的發光面膜般、持久光澤肌妝效，自上市以來、超狂持妝戰力紛紛被網友評論為「最強神仙噴霧！口罩怎麼蹭都不掉妝！」

今年3INA將熱賣噴霧全新升級，推出定妝乖乖噴2.0小綠噴「親肌LIFE甦活水噴霧」，添加「濃縮薄荷保濕精萃」、「智慧控油凝脂微粒2.0」及「極顯綻色定妝科技2.0」，輕噴瞬間宛如全臉拍了蜜粉一般，定妝力更上一層樓！

上妝時可在美妝蛋上噴小綠噴「親肌LIFE甦活水噴霧」，在拍打粉底液時更貼妝。也可在完妝後全臉噴上小綠噴，底妝更持久。（圖／邱映慈攝影）

為歡慶熱銷破萬瓶及3INA來台三周年，特別舉辦回饋噴霧鐵粉最強空空賞活動！凡於11/14(六)，憑任一罐3INA或百貨公司一樓專櫃他牌噴霧空瓶，至3INA全省任一專櫃，即可免費兌換全新升級小綠噴「親肌LIFE甦活水噴霧」正貨，數量有限、贈完為止！

聖誕跨年歲末將近，約會跑趴最怕脫妝尷尬時刻，3INA全新「小綠噴」，一瓶結合控油持妝、定妝顯色、保濕補水、醒膚鎮定等四大功效，讓彩妝保鮮定格，搭配「24H超時持妝粉底液」，在任何重要約會時刻，都能盡情對男友撒嬌抱抱埋胸，放閃不沾妝，約會24小時零掉妝！

約會時使用小綠噴定妝，讓底妝緊緊服貼肌膚，在男友胸前盡情撒嬌也不沾妝！（圖／邱映慈攝影）

3INA更超佛心推出全台限量60組「撒嬌美肌包」，只要79折就能帶走地表最狂持久底妝神組合，包括全新升級小綠噴「親肌LIFE甦活水噴霧」、遮瑕霸主小銀蓋「24H超時持妝粉底液」、貼妝神器小桃蛋「玩美彩妝蛋」，還有限量特製、時尚潮味十足「撒嬌美肌包」！