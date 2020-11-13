偶像團體出身的黃偉晉外型帥氣亮眼，近期也因為在娛樂百分百節目「狼人殺」單元中活潑幽默的出色表現，深獲眾多年輕粉絲的喜愛，因此受到美國袋鼠鞋KangaROOS青睞，獲邀擔任秋冬新品品牌大使。

此次KangaROOS秋冬新品一共推出四個系列，分別為優質大人感BOSTON 79手工帆布鞋、SHIELD(男) FUTURE(女)潮山野復古系列、BLAZE都會老爹鞋、GROOVE II(女)律動鞋。除了以往的「復古運動」元素外，此次秋冬新品部分鞋款，在外型上也運用了大地色等沉穩色系混搭經典元素，因此更多了份微熟「大人感」。

深具大人感的BOSTON 79手工帆布鞋，採用拼接麂皮的鞋型，多層次材質極簡俐落卻不失細節且大地色系復古配色相當符合秋天的氛圍，細節上呈現扎實的手工質感，讓青春活潑的帆布鞋也多了份微熟「大人感」。

黃偉晉踩手工帆布鞋詮釋大人感穿搭 晉升美國袋鼠鞋大使（圖／品牌提供）

SHIELD(男) 潮山野復古系列，以戶外色彩為靈感，結合了漸層的夕陽橘、經典湖水藍、以及星空等自然元素。鞋頭兩側的立體支撐片加強了包覆支撐性，讓舒適度不減並增強視覺潮流感。鞋面則採用部分麂皮增加了視覺上的層次變化與豐富感。將潮流元素與自然山野色彩混搭，打造出了與眾不同的KangaROOS潮流戶外鞋款。

黃偉晉踩手工帆布鞋詮釋大人感穿搭 晉升美國袋鼠鞋大使（圖／品牌提供）

Blaze都市老爹鞋系列，復古流暢線條「混搭」大地色系多材質拼接，結構感強烈並兼具律動線條，讓以往定位較年輕的老爹鞋款更添成熟穩重感。網狀材質的鞋面，除了舒適透氣的機能外，在視覺上也讓原本略帶笨重感的老爹鞋更顯輕盈。此外，4.5公分高的Chunky大底能不著痕跡地拉長腿部線條，輕易穿出好比例。