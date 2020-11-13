設計深受音樂啟發的SPORT b.，充滿活力與時髦態度。男女裝系列特色鮮明，巧妙地運用塗鴉元素，以及經典閃電、恐龍圖案，演繹出別致而具潮流感的街頭風格。

今年秋冬，SPORT b.以滑板運動主題，傳遞年輕世代對於自由的嚮往。不受拘束的層次配搭哲學，突破傳統制式思維，將不同樣式與材質的單品混搭，打造獨一無二的個人特色，詮釋出新世代的隨興與自在，突顯叛逆不羈的率性主張。

厚棉帽T、Oversize圓領衫的層次搭配指南 入冬街頭風這樣穿（圖／品牌提供）

飛行夾克、厚棉帽T、Oversize 圓領衫，為本季SPORT b.男裝的重點單品，綴以塗鴉字樣以及滑板雜誌圖樣，彰顯有型態度。多款外套設計為正反兩穿，隨造型於素面與印花圖案間變換自如。運用外短袖內長袖的T恤疊穿方式，色彩上交織以繽紛多彩與簡約黑白，生動地營造出層次變化；入冬時節，在休閒帽T中添加一件襯衫，禦寒之外，領口處的線條能讓細節畫龍點睛，突顯上半身比例；連帽上衣與皮革夾克的組合，令整體造型增添設計感，休閒中帶出個性。

厚棉帽T、Oversize圓領衫的層次搭配指南 入冬街頭風這樣穿（圖／品牌提供）

女裝於本季推出多款長版設計，包含帽T與襯衫、針織背心，寬鬆寫意的剪裁，與百褶裙、連身洋裝、短版夾克層疊穿搭，呈現街頭時尚風格。沉穩具個性的深色調，加上一抹亮眼的寶藍、純白，在率性與優雅之間取得完美平衡。