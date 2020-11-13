在新冠疫情嚴峻之際，有「鐘錶界奧斯卡」之稱的日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’ Horlogerie de Geneve，簡稱GPHG）公布得獎名單，伯爵（PIAGET）厚度僅2mm的Altiplano Ultimate Concept終極概念超薄表拿下最大獎項「金指針獎」，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則以Frivole神秘表和Lady Arpels Soleil Feerique腕表，分別拿下最佳珠寶表獎與最佳工藝獎兩項大獎，成為頒獎大會上的聚焦重點。

伯爵Altiplano Ultimate Concept終極概念超薄表厚度僅2mm，拿下本屆日內瓦鐘表大賞「金指針獎」。（PIAGET提供）

梵克雅寶的Frivole神祕表，拿下日內瓦鐘表大賞「最佳珠寶表」。（Van Cleef & Arpels提供）

伯爵的伯爵Altiplano Ultimate Concept超薄概念表其實早在2018年就已發表，當時僅是概念表，並未量產，直到今年伯爵才決定量產，該表採用多項創新技術，包括一體成形的機芯表殼、內嵌式上鍊表冠和極纖薄0.2mm的水晶玻璃表鏡等，由於製作難度高，僅接受訂製，從表盤、指針、表橋等皆可自由選配，是勝出的主因。

梵克雅寶的Lady Arpels Soleil Feerique腕表，拿下日內瓦鐘表大賞「最佳工藝獎」。（Van Cleef & Arpels提供）

除了伯爵拿下最大獎外，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、百年靈（Breitling）、播威（BOVET）和H. Moser & Cie勇奪兩個獎項，也是今年大贏家，其中梵克雅寶挾著珠寶工藝與美學品味的優勢，分別以四葉幸運草為設計元素的Frivole神秘表拿下最佳珠寶表，以及Lady Arpels Soleil Feerique腕表拿下最佳工藝獎，成為大會上最美麗的焦點。

吳亦凡佩戴寶格麗Aluminium Chronograph腕表，帥氣破棚。（BVLGARI提供）

寶格麗Aluminium Chronograph鋁合金腕表拿下日內瓦鐘表大賞「最佳ICON獎」。（BVLGARI提供）

寶格麗（BVLGARI）男表以Octo Finissimo系列為人所熟知，90年代復古風情的Aluminium Chronograph也不乏所愛，今年Aluminium Chronograph鋁合金腕表拿下「最佳ICON獎」，預告了表壇將再吹起復古風。

獨立製表大師Kari Voutilainen的28SC鈦金屬腕表拿下日內瓦鐘表大賞「最佳男表獎」。（Voutilainen提供）

獨立製表大師Kari Voutilainen的28SC鈦金屬腕表拿下「最佳男表獎」，該表有鈦金屬與精鋼兩種材質，各限量10只已全數售罄，其中一只為台灣藏家訂購，還在等待交貨中。

百年靈則以彩虹表盤的Superocean Heritage’57限量表拿下「小指針獎」。（Breitling提供）

百年靈則以彩虹表盤的Superocean Heritage’57限量表和 Superocean Automatic 48表分別拿下「小指針獎」和「最佳潛水表獎」。其他重要獎項還包括「最佳複雜男表獎」由Greubel Forsey的Hand Made 1奪得，「最佳複雜女表獎」則由Charles Girardier 的Tourbillon Signature Mysterieuse陀飛輪女表奪得。

日內瓦鐘表大賞得獎名單

★金指針獎：伯爵（PIAGET）Altiplano Ultimate Concept終極概念 表 ★最佳女表獎：播威（BOVET）Miss Audrey ★最佳男表獎：Voutilainen的28SC鈦金屬腕表 ★最佳複雜女表獎：Charles Girardier的Tourbillon Signature Mysterieuse 陀飛輪女表 ★最佳複雜男表獎：由Greubel Forsey的Hand Made 1腕表

★最佳工藝獎：梵克雅寶的Lady Arpels Soleil Feerique腕表 ★最佳珠寶表獎：梵克雅寶的Frivole神秘表 ★最佳ICON獎：寶格麗Aluminium Chronograph鋁合金腕表 ★超凡機械表獎：播威（BOVET）Recital 26 Brainstorm Chapter 2 ★最佳計時表獎：H. MOSER & CIE Streamliner Flyback Chronograph Automatic腕表 ★最佳潛水表獎：百年靈（Breitling） Superocean Automatic 48 Boutique Edition

★小指針獎：百年靈（Breitling）Superocean Heritage’57限量表

★最佳日曆與創新獎:江詩丹頓OVERSEAS鏤雕萬年曆

★最佳挑戰獎：帝舵（TUDOR） Black Bay Fifty-Eigh ★創新突破獎：帕瑪強尼（Parmigiani）Hijri Perpetual Calendar ★大無畏精神獎：H. MOSER & CIE Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser XMB&F ★啟發獎：PETERMANN BAT Dead Beat Second