近期因病都在家中調養的「南韓性感小野馬」泫雅，依然持續透過個人IG與粉絲們分享生活與私下穿搭。近日她穿著澎澎短裙混搭上街，俏皮的穿搭風格立即吸引超過22.7萬人按讚。

ㄧ向敢穿敢秀的泫雅，近日在IG上曬出與好友ㄧ同去夾娃娃時所拍攝的ㄧ系列穿搭照，只見她穿著紫綠色相間的復古格紋襯衫搭配白色蕾絲蓬蓬裙與牛仔長褲，桃粉色的牛仔靴也同樣十分吸睛，而她這ㄧ身超衝突的混搭風格穿在她身上竟然一點都沒有違和感，加上她剛剪得妹妹頭齊瀏海，看起來更加俏皮可愛。

網友看到照片紛紛留言「這麼特別的穿搭應該只有泫雅駕馭的了」、「時尚真的很難懂但她穿就不奇怪」、「認真看其實蠻可愛的」、「這身穿搭太可愛了」、「太喜歡這造型了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 上午 4:24 張貼

而原本8月份發行新專輯《GOOD GIRL》的泫雅，日前透過公司宣布因「血管迷走神經性暈眩」病症加重，只能取消原定的回歸舞台行程，公司也會等她情況好轉才會安排工作，而這段時間即使沒有公開行程，泫雅的穿搭仍然受到粉絲們關注。