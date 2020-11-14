35歲韓國女星克拉拉（Clara／李成敏）擁有168cm姣好身材及高顏值臉蛋，是時尚雜誌《MODE》評選出的「全球第二美」、「亞洲第一美」，人氣居高不下的她在去年閃嫁大6歲的圈外韓裔美籍企業家，晉升人妻依舊活躍在演藝圈內，在近日更新的照片中，她親自示範多套羽絨衣穿搭，以修長曲線吸引眾人的目光。

克拉拉經常透過IG與粉絲互動分享生活及穿搭，深受不少男女粉絲喜愛，近日她引領冬季潮流，搶先發出一系列羽絨衣穿搭，把一般人一看就會害怕的羽絨衣親自穿上身！大膽示範一連3色的羽絨衣，靠著強大時尚功力，穿在克拉拉身上竟然意外適合，絲毫不顯胖。

首先第一套是秋冬必備的駝色系長版羽絨，克拉拉選穿高領的米白色針織洋裝打底，並腳踩駝色踝靴，營造淺色系溫柔感穿搭，仔細看在領口處有著淺灰色的皮草設計拼接，瞬間增添了整體層次，另外也有暖暖的純灰色，她也搭上同色毛衣，最後則是最百搭的黑色款，她在內層選穿白色寬褲，在冬天穿顯瘦效果會非常好，很推薦給大家人手一件，是最安全的配色。

克拉拉的魔鬼身材幾乎穿什麼都好看，讓網友們看了直呼：「克拉拉美翻天」、「穿這麼多都好好看」、「冬天也要秀出美腿」、「漂亮姊姊」、「我的女神」等，短短時間就吸引超過大批粉絲點讚。