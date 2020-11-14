由模特兒成功轉戰戲劇圈的南韓35歲氣質女星李多熙(이다희)，去年靠著韓劇《請輸入檢索詞WWW》成功打開知名度，人氣瞬間暴漲。而經常透過IG與粉絲們互動的她，近日曬出2張冬季穿搭，大方秀出修長美腿，成功吸引網友的目光。

被粉絲封為「長腿姊姊」的李多熙，擁有精緻臉蛋與176cm的衣架子身材，讓她成為各大品牌爭相合作的女星之一。而近日公開的照片中，李多熙穿著加拿大知名服飾品牌Moose Knuckles的黑色長版羽絨外套，以寬版腰帶勾勒出腰線，再以同色系過膝尖頭長靴包住美腿。

不過，她即使全身包緊緊只露出「絕對領域」，但整體視覺效果卻看起來更加顯瘦及修長，吸引超過16.2萬人按讚，粉絲更紛紛留言「姊姊太美了」、「腿真的好長」、「看姊姊這樣穿我也該來學一下」。

在 Instagram 查看這則貼文 이다희（@dahee0315）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 28 日 下午 8:10 張貼

李多熙自從轉戰演藝圈後，曾在《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》中演出，但直到去年在韓劇《請輸入檢索詞WWW》中飾演車賢一角才打開知名度，隨後還接下節目《Queendom》及《Road to Kingdom》的主持人一職，人氣逐漸攀升。明年初也將推出新戲《LUCA》，與男星金來沅組成「長腿CP」令粉絲們相當期待。