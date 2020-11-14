本周末有什麼好吃好玩在等著我們？美妝部分，資生堂推出「資生堂小紅瓶RED POWER STATION」快閃店，不但有44折超值組合，JJ林俊傑還將現身現場！擁有155萬粉絲的Youtuber美食水水千千個人自創品牌「水哦」和金豐盛合作，推出「金水台味餐車」，於北、中、南各地展開巡迴活動，台北站已經在信義區揭開序幕，千千粉還不快吃起來！

▍資生堂小紅瓶RED POWER STATION

由肌膚保養專家資生堂經歷25年研究所推出的資生堂小紅瓶「紅妍肌活露N」，全球超過500萬熱銷，寫下每7.1秒賣出一瓶的紅色奇蹟紀錄，是業界首創能夠提升肌膚防禦力的肌底修護精華。添加具有卓越免疫力的靈芝萃取精華和具有強韌生命力的鳶尾花根萃取精華，只要一滴，就能修護穩定肌膚，一夜看得見、摸得到的煥采澎彈！2020周年慶，資生堂小紅瓶攜手其他明星商品，共譜美妝史上最強美麗三重奏：面膜水、小紅瓶、拉提神霜。三倍加乘，穩定修護，肌膚Q彈水嫩、緊緻透亮！

現場的轉盤活動，完成指定任務有機會獲得資生堂洗面皂7ml、激能量水乳霜5ml。（圖／邱映慈攝影）

周年慶期間，為回饋台灣小紅瓶粉絲熱情支持，資生堂今年以經典紅色打造期間限定的「資生堂小紅瓶RED POWER STATION」，除了有時尚的銀座街景拍照打卡點與能量贈品兌換販賣機，現場也提供商品體驗及免費的肌膚檢測，還有等比人形立牌供粉絲與JJ合照。11/14只要在現場拍照打卡，並公開上傳至個人Instagram or Facebook，並#資生堂小紅瓶#1彈2嫩3透亮，即贈資生堂洗面皂7ml，更有機會抽到價值NT4,500小紅瓶銀座慶典限定版正貨一瓶。Sogo周年慶進入倒數，史上最殺44折小紅瓶超限量特惠組超都划算，11/14星期六下午JJ林俊傑還將現身台北忠孝SOGO大門圓形廣場，無論是小紅瓶的鐵粉還是JJ的鐵粉都必須去現場朝聖！

史上最殺44折小紅瓶超限量特惠組。（圖／邱映慈攝影）

▍金水聯名台味餐車

金水聯名台味餐車來了！主打現點現做的創意新台味，由雞肉品牌金豐盛及乾拌麵品牌水哦合作，兩個品牌都追求無添加、健康與安心，此次合作更以美味為最高原則設計餐車料理。以水哦兩款人氣千拌麵產品「黑麻油麵線」、「辣豆瓣黃麵」為基礎，量「麵」打造、設計「薑燒麻油雞麵線」及「蒜香豆瓣辣雞麵」兩款聯名餐點，分別搭配麻薑口味與蒜香口味的雞翅，讓原本就特色鮮明的千拌麵，在口感、營養與美味各方面都更加升級。除了聯名餐點以外，另推出「柚香蔥薑雞絲飯」與「金澎派滷味拼盤」兩款巡迴限定的餐點，以金豐盛「日日蔥薑」即食雞胸和生鮮肉品發揮，打造讓人耳目一新的創意台味餐點。四款餐點均一價250元，凡購買飯麵類主餐還附贈以雞骨、雞胸熬製的清雞湯一杯，以及內藏千千語錄的「千語餅」，讓人吃到美味，更買到趣味。

金水聯名台味餐車以水哦兩款人氣千拌麵產品「黑麻油麵線」、「辣豆瓣黃麵」為基礎，設計「薑燒麻油雞麵線」及「蒜香豆瓣辣雞麵」兩款聯名餐點。（圖／邱映慈攝影）

千千在Youtube頻道擁有155萬廣大粉絲群，同時身為乾拌麵品牌創辦人的她，形象清新且具高度親和力，專注於提供健康、美味、優質食品的精神與熱忱，更是她與金豐盛品牌一拍即合的關鍵。除了年度代言以外，金豐盛更與千千自創品牌「水哦」合作，將雞肉與乾拌麵結合，推出「金水台味餐車」，於北、中、南各地展開巡迴活動。