天后Jolin蔡依林將於11/20展開為期兩周6場的Ugly Beauty世界巡迴演唱會，延續與品牌的友好，提前試用NARS全新雲霧唇誘，劃時代輕柔雲霧質地，大膽飽和顯色，立即指定NARS成為高雄站唯一後台彩妝品牌，攜手NARS專業彩妝師團隊，將品牌精神「現代、前衛、時尚」完美融入在來自世界各地頂尖舞者的妝容中，打造UGLY BEAUTY怪美視覺。

蔡依林後台必備的彩妝包含火紅的「小白餅」裸光蜜粉餅，網路美妝論壇火熱洗版，一抹毛孔隱形有效控油，成為Jolin舞台上或日常中全天候完美不脫妝的秘密武器。

另外新品雲霧唇誘也是蔡依林愛用品，最愛色號是能夠展現氣勢的「#POWER TRIP」，11月一上市就熱賣斷貨的雲霧唇誘，極輕、極霧、極保濕，為Jolin此次演唱會帶來不著痕跡的誘惑柔焦唇。唇彩部分還有「NARS限量金燦時刻惹火唇膏#MONA」也不能錯過，絕美棕紅色調，時髦人士必收藏，抹上如Jolin般無法忽視的耀眼的性感，和秋冬必備的土色穿搭簡直是絕配。

NARS 雲霧唇誘質地滑順如奶霜，容易暈染出美麗的漸層。（圖／邱映慈攝影）

淡妝派的人則是一定要收「激情過後嫩唇膏#ORGASM」，人手一支的經典潤唇膏，含大溪地槴子油保濕成分，一抹讓唇部猶如激情過後嬌嫩誘人，是天后Jolin日常包裡常備的護唇幫手。