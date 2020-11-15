南韓女子天團TWICE的台灣成員子瑜，出道時便以甜美的外表與清新的氣質大受粉絲們的喜愛，人氣狂掃全亞洲，還多次登上「全球百大美女」的排行榜名單中，使得粉絲們紛紛敲碗希望子瑜能有機會演出電視劇。沒想到這個願望竟意外成真，近日網路上流出多個子瑜在電視劇中的片段，吸引網友熱烈討論。

由南柱赫與「國民初戀」‎秀智所主演的電視劇《Start-Up》近日在南韓熱播，也在網路上引起話題，但其中幾幕竟出現TWICE子瑜的身影，不僅演技自然，就連服裝造型也讓網友相當驚艷。

只見畫面中的子瑜，除了穿上雪紡紗襯衫成功演繹上班族的穿搭造型外，霸氣的女CEO白色套裝造型也難不倒她，裡面還出現子瑜剪短髮後的幹練模樣同樣相當吸睛。

子瑜出演電視劇片段流出 超殺CEO造型粉絲全暴動（圖／YouTube）

事實上，這一切都是網友利用合成技術Deepfake，將子瑜的臉移至劇中女二姜漢娜的臉上，沒想到竟毫無違和；另外網友還將她的臉也合成到了大陸古裝劇中，將子瑜化身古典美人，這些都讓大家全看傻眼。紛紛留言「嚇死我了，以為真的是子瑜」、「媽呀！如果真的是子瑜的話肯定爆了」、「拜託！趕快讓子瑜演戲吧」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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