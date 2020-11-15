美國第46任總統大選確定由總統當選人拜登（Joe Biden）及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）拿下，對於美國誕生了史上第一位女性女副總統，賀錦麗的一舉一動都瞬間成為熱議焦點，尤其她出席各大場合的好品味受被推崇，以下就來看看她最愛的西裝穿搭技巧吧！

賀錦麗十分熱衷在IG分享工作花絮，仔細一看可發現，賀錦麗的最愛的單品正是西裝褲裝！在上週，美國時間7日，賀錦麗就身穿 Carolina Herrera 的全白西裝褲裝出席勝選演講，她巧妙在領子上別了美國國旗胸針點出亮點，而為了讓造型看起來更一致，她選穿 Manolo Blahnik 裸色高跟鞋，以完美幹練的搭配廣受好評。

賀錦麗之所以選穿「白色西裝」，其實是源自女性力量的代表色！早在20世紀初，為了爭取投票權而生的「全國婦女黨（National Woman's Party，簡稱NWP）」正是以純潔的白色作為代表色，就連前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）都曾在4年前競選總統時，穿上全白褲裝出席辯論大會，足見「白色」的隱形力量。

在私下的跑場活動中，賀錦麗則依序出動過黑、酒紅、天藍、深藍、灰等顏色的西裝，除了上述的基礎經典色系搭配，賀錦麗甚至大膽挑戰特殊的亮色系！先前她在與女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）及超模 Padma Lakshmi 的視訊連線中，穿上一套紅色格紋毛呢西裝，內搭巧克力色內搭，更不忘戴上粗款金色串珠項鍊，讓整體配色的層次更豐富，時髦又不失隆重。