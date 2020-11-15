南韓30歲女星潤娥，出道多年以甜美外表、清新氣質收服大批粉絲的心，近幾年將事業重心轉往戲劇圈後發展更是表現亮眼，成為一線女演員。近日她在IG上開設起官方帳號，並PO出多張近照，「真實膚況」再度引起粉絲們熱議。

在官方公開的照片中，潤娥穿著一件黑色高領上衣，臉上僅有簡單的妝容並化上櫻桃紅般的唇色，配上ㄧ頭俏麗的短髮，不僅襯出她白皙無暇的膚色，臉蛋輪廓也看起來更加小巧精緻；時而盤髮時而慵懶的髮型，再度散發清純女神的氣息。

網友看了紛紛大讚「潤娥果然就是女神沒有之一」、「媽呀！怎麼會美成這樣」、「潤娥隨便幾個造型都超美的」、「她的笑容讓我戀愛了」、「看這幾張照片我也可以看好久」、「怎麼有人可以只用美貌就能殺人」引發熱烈討論。

事實上，由少女時代出身的潤娥，自從2017年其他成員的合約陸續到期並離開公司後，她便開始將重心放在個人活動上，陸續演出《總理與我》、《武神趙子龍》、《THE K2》、《王在相愛》等電視劇，去年還以電影《極限逃生》拿下票房冠軍；近日即將再推出新作品《Hush》的她，在劇中挑戰熱血女記者，與影帝黃晸玟一同飆戲，令粉絲們相當期待。