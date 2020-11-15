隨著網路文化興起，不少知名網紅都靠著亮麗的外貌及特殊的才藝吸引網友的注意，其中，在「吃播界」十分有知名度的南韓網紅楊秀彬（양수빈），過去因靠「吃」而闖出名號，但也因為吃得太多而體重不斷飆升。近日成功瘦下45kg的她曬出現在與過去的對比影片，吸引超過57.7萬人觀看按讚。

被網友封為「韓版渡邊直美」的楊秀彬，雖有個圓潤的身材，但她靠著高超的化妝技術及穿搭技巧，加上豪邁不計形象的吃法來征服網友的心，只要她一PO出吃播影片便有網友在留言處直喊「超療癒」，狂吸超過88.4萬名粉絲追蹤，也成為各大食品廠商指定合作的對象。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

不過，她也因為不忌口的狂吃，讓她身體再也承受不了「棉花糖的身材」，體重狂飆至131kg，直到1年多前才下定決定開始減肥。雖然她的吃播節目持續更新，但她除了節目以外都只吃沙拉等蔬菜水果，減少澱粉及碳水化合物的攝取，另外她也加強重量訓練與有氧運動，終於成功甩掉了45kg。

近日在個人IG所公開的對比短片中，也可以清楚得看到她由過去滿身的贅肉變成結實的肌肉線條，穿搭風格也一改過去全身包緊緊，而是露出一雙大長腿展現177cm的真實比例，臉蛋也更加精緻，令網友大讚她驚人的毅力及瘦身成果。