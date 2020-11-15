34歲大陸女星江疏影擁有氣質外貌及168cm高挑身材，過去因出演趙薇電影《致我們終將逝去的青春》被關注，近期則在電視劇《三十而已》中演活「王漫妮」一角再度爆紅，一掃「胡歌前女友」標籤，成功走出自己的路。

近期，江疏影選穿來自 Lee Petra Grebenau 的高開衩長裙及 Stuart Weitzman 高跟鞋出席公開的晚會活動，禮服是清純的白色，搭配正面的深V剪裁設計，散發惹火柔美的氣質，仔細一看，不僅白皙的天鵝頸及鎖骨若隱若現，更連一雙零贅肉的美腿都十分撩人。

江疏影深V開衩裙秀出美腿 美背Y字交叉成最大亮眼（圖／摘自微博@江疏影工作室）

江疏影在這套裙裝上展現姣好的曲線，更連美背都一覽無遺，尤其在寫真中她一轉身，就能看原本優雅的 MIKIMOTO 御木本珍珠項鍊，竟在背後巧妙呈現出Y字交叉，看起來意外超搶眼，整體造型吸睛度滿分。

江疏影深V開衩裙秀出美腿 美背Y字交叉成最大亮眼（圖／摘自微博@江疏影工作室）

江疏影仙氣女神造型一曝光就令眾人看了全被美暈，紛紛留言狂讚：「江江春色繞眉好美」、「啊啊啊寶貝你今晚太美了」、「今天也是仙女下凡的一天」、「太撩人了」、「這這這…真好看」、「這是什麼神仙顏值」等。

江疏影深V開衩裙秀出美腿 美背Y字交叉成最大亮眼（圖／摘自微博@江疏影工作室）