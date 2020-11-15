26歲大陸女星何瑞賢以電視劇《半妖傾城》、《我站在橋上看風景》走紅，今年則因《以家人之名》再度躍上版面，她在劇中飾演個性傲嬌的「唐燦」，被粉絲暱稱為「火山姐」，是未來發展備受關注的新生代女星。

何瑞賢不只擁有高顏值，也有著時尚好品味，近日她在在社交平台上曬出一組「陰天寫真」，照片中，她現身浪漫的海邊場景，更換上一套金黃色連衣裙小露性感，斜肩設計襯托出曲線完美的身材，十分修身又顯瘦。

26歲大陸女星何瑞賢以電視劇《半妖傾城》走紅，今年則因《以家人之名》再度躍上版面。（圖／摘自微博@何瑞賢）

這套洋裝屬於亮黃色的絲綢布料，讓皮膚白皙的何瑞賢看起來更透亮，舉手投足都散發高級感，而為了增加設計感，更在腰間點綴上中空細綁帶，讓小蠻腰若隱若現，也讓168CM的體態看起來更高挑。

26歲大陸女星何瑞賢以電視劇《半妖傾城》走紅，今年則因《以家人之名》再度躍上版面。（圖／摘自微博@何瑞賢）

從小學習舞蹈的何瑞賢再次以絕美身段驚艷眾人，粉絲們看到後紛紛留言「姐姐翻翻翻」、「小何小何你最美」、「啊啊姐姐好漂亮」、「小何美女」、「笑起來好甜好美！姐姐要多多營業」、「你會火的高級感」等。