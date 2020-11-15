南韓高人氣女子團體TWICE，10月26號推出第2張正規韓語專輯《Eyes wide open》後，隨即將於11月18號發行全新日語單曲《Better》令日本歌迷相當期待。而來自日本的成員MOMO近日也在官方IG帳號上曬出拍攝MV時的穿搭美照，秀出一雙大長腿引起粉絲們暴動。

TWICE上個月推出新專輯主打歌曲《I CAN'T STOP ME》MV後，便以超洗腦的電音旋律橫掃各大音源下載榜單，人氣直衝天際，即使宣傳期間爆出隊長志效與男星姜丹尼爾的戀情告吹，也絲毫不影響她們的高人氣。

而7月份才推出日語單曲《Fanfare》的她們，18日即將再推出新歌《Better》火速回歸，日籍成員MOMO也趁著工作拍攝空檔在海邊享受溫暖的陽光。只見她穿著白色襯衫短裙，腰間綁帶的設計勾勒出纖細的腰線，加上由下往上的拍攝角度讓一雙大長腿看起來更加纖細修長，瞬間吸引128.5萬人按讚。

粉絲們看了紛紛大讚「我的媽呀！太美了」、「MOMO女神我們愛妳」、「MOMO真是可愛又性感」、「MOMO的穿搭都好好看」、「她的腿白到發光」。