NEW ERA Taiwan 首次與咖啡品牌聯名合作,共同響應 100 週年、此次聯名主題為「KEEP !T 100」,傳達『凡事皆盡最大努力,愛你所愛,敢玩敢做夢!』的精神。

為了讓視覺更有張力,邀請知名創意人 abei 取用韓國精品咖啡王者名店 COFFEE LIBRE 的摔角手 Logo 為三方聯名設計主視覺及商品,推出 2 款『CAFE!N x NEW ERA x COFFEE LIBRE 三方聯名系列 920 老帽』沙色款「COFFEE BEL!EF」圖案為手握咖啡生豆,對咖啡有崇高信仰、也向世界上所有咖啡人致敬。

咖啡控必衝NEW ERA百年特展限定店 全球知名聯名帽款一次看(圖/品牌提供)

黑色款「COFFEE LIBRE」圖案為將 CAFE!N 化為戴白色面罩的摔角手並和黑色驚嘆號巧妙結合完美相融,展現咖啡品牌的俐落帥氣。除了正常大小帽款,同步推出小巧可愛的「摔角手臉譜的球帽造型鑰匙圈」,還有美國時尚水壺品牌 HYDY 製作的黑金版水壺。

CAFE!N x NEW ERA Taiwan 共同策劃 100 週年特展咖啡店,選在位於南京復興商圈的 CAFE!N 復北店,3 層樓的空間分別都以 NEW ERA 的特色來設定,「GOALS!MPLE」:外牆面和 1F 以極簡大方的品牌態度作溝通;「RESPECT H!STORY」,2F 以尊重歷史的角度一次看完 NEW ERA 從 1920s 到 2020 百年不衰的黃金史,「FITFOR GLORY」:在 3F 放大經典帽盒、打造拍攝場景,展現戴上 NEW ERA 後的每個人都有閃閃耀眼的自我樣貌,同步展示近年全球知名聯名帽款,在台灣你沒見過的帽款都有可能在這裡一窺究竟!