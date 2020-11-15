近來全台天氣逐漸轉涼，擁有一件防寒性佳的外套必不可少。日本流行時尚服飾品牌GU於今年冬季推出機能性與時尚感兼具的「HEAT PADDED夾層外套」系列，高機能性的全新單品採用隔熱極佳的中空紗線材質，使夾層外套具足夠保暖度卻輕盈不厚重，長時間穿著也不影響行動或造成不適；防潑水的機能，能應付突如其來的天氣變化，是十分適合冬季日常穿搭的外套單品。

「GU HEAT PADDED夾層外套」系列除了貼心的機能外，更有時下流行的寬版設計、拼接設計、雙面及背心等多元的版型與款式選擇，並推出男裝、女裝與童裝，滿足全家大小在寒冷氣候的保暖需求，展現親子穿搭時尚樂趣。

GU夾層外套一穿即暖 永續時尚賦予舊衣新生命（圖／品牌提供）

環保材質「RENU」承襲GU力倡「三大CONNECT宣言」，主張透過生活者、生產者與地球的緊密連結，以提供「符合消費者真正需求的商品」為目標，達成讓每個人更自由享受時尚的品牌願景。

GU夾層外套一穿即暖 永續時尚賦予舊衣新生命（圖／品牌提供）

GU落實「三大CONNECT宣言」精神，致力於打造優質的服裝與未來，此次特別推出環保材質「RENU」製成的「RENU HEAT PADDED寬版大衣」，內裏同樣使用輕盈且保暖性強的「HEAT PADDED」，表面布料為環保聚酯「RENU」，外口袋與可收腰設計，搭配同色腰帶更增添女人味。讓消費者在入手時尚單品的同時，能為地球盡一份心力。