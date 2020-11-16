英國皇室成員凱特王妃，為因應政府的緊急命令，這兩日特別拍攝了一段短片，向全國民眾呼籲防疫的重要性，並向每位為疫情努力的醫護人員與相關人員致敬。而她在影片中所穿的西裝外套，也被眼尖的網友發現是她多年前曾穿過的平價服飾品牌，再度掀起網友熱烈討論。

隨著新冠肺炎疫情持續歐美等地再度爆發，英國每日的染病人數也日益劇增，目前確診病例已來到100萬人，讓英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）不得不宣布，英國從11月5日開始進行第二波的全面封鎖措施，避免民眾外出增加感染風險。

而一向憂國憂民的威廉王子與凱特王妃，自疫情爆發後也一刻不得閒，除了持續在家中透過視訊通話與各地的醫護人員加油打氣外，近日也在首相發布緊急命令後再度PO出「HoldStill2020」感謝影片向全國人民及醫護人員喊話。只見影片中的凱特王妃，穿著一件紅色公主袖西裝外套內搭杏色針織衫，加上一頭波浪長髮，讓原本幹練的造型增添柔美女人味。

皇室鐵粉看到影片後也發現這件紅色的西裝外套，其實早在2012年的倫敦奧運會上便曾亮相過，而且它還是來自平價服飾品牌Zara的商品，讓不少人忍不住讚賞王妃的勤儉與高超的穿搭技巧。