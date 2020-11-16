來自美國的好萊塢29歲女星艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)，自從被媽媽偷偷在網路上公開懷孕消息後便不再隱瞞，大方的在個人社群平台上分享為人母的喜悅，近日更受到時尚雜誌的邀請拍攝一系列「辣媽寫真」，性感又好看的穿搭風格令粉絲們大開眼界。

艾瑪羅勃茲過去曾以《玩命直播》、《美國恐怖故事》系列、《尖叫女王》、《驚聲尖叫4》、《情人節快樂》等電影及電視劇而成為家喻戶曉的女星，加上獨特的時尚品味，使她即使只有157cm依然成為不少女粉絲心目中的最佳穿搭指南。

日前「被宣佈」懷孕的艾瑪羅勃茲也不再藏肚，受邀成為時尚雜誌《Cosmopolitan》的12月號封面人物，並在網路上公開一系列辣照。只見她除了穿上十分顯瘦的平口多層次蛋糕裙外，還換上兩截式的貼身上衣及高衩長裙，大方秀出孕肚及腿根刺青。

而她即使大腹便便四肢依然相當纖細，儼然是位性感辣媽，令粉絲及明星好友們看了紛紛大讚「哪有媽媽這麼辣的」、「我的媽呀！妳太美了」、「真的是位時尚辣媽」、「這些造型及照片實在太棒了」。