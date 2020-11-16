30歲大陸女星吳謹言以宮廷劇《延禧攻略》中的「魏瓔珞」一角爆紅，一雙水汪汪電眼及巴掌臉令人印象深刻，而從小學習芭蕾舞出身的她擁有姣好體態，近期更晉升時尚咖，成為不少精品品牌的時尚寵兒。

身高165cm的吳謹言可說是衣架子，近日她出席 DIOR 品牌活動，身穿一套灰色的西裝背心上衣，以類似馬甲的修身設計展現好身材，小V領增添正式感，配上黑色細腰帶勾勒出纖腰，雙排扣的造型看起來超復古，展現多層次穿搭。

吳謹言穿上馬甲款的修身西裝背心展現好身材。（圖／摘自微博@吳謹言）

為了平衡馬甲西裝的正式感，吳謹言特別選穿深藍色紗裙來營造甜美感，精緻的薄紗看起來十分高級，裙襬則落在最瘦的腳踝上方，些微露肌感看起來更有女人味，整體造型雖然簡約卻超時髦。

吳謹言穿上馬甲款的修身西裝背心展現好身材。（圖／摘自微博@吳謹言）

吳謹言一系列氣勢寫真讓粉絲們看了如癡如醉：「絕美的小吳老師」、「大使美美噠」、「仙女下凡辛苦了」、「這是哪個小仙女，太美啦」、「把我迷得神魂顛倒能不這麼撩我嗎」、「神仙女神」等。