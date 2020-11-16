南韓女團宇宙少女成員之一的21歲成員多榮(다영)，以高超的歌唱技巧與甜美的嗓音獲得大批粉絲的喜愛，加上甜美的長相與清新的氣質電倒一群男粉絲。近日，她在IG上分享外出時的私服穿搭，大方秀出修長美腿引起粉絲們熱議。

11歲便在選秀節目《K-pop Star 1》中嶄露頭角的多榮，經歷多年的訓練後終於在2016年以13人組成的女子團體「宇宙少女」正式出道，而長相甜美的她除了擁有亮麗的外表外，獨特的嗓音與穿搭風格也備受粉絲們歡迎。

而不久前她才曬出可愛的萬聖節穿搭引發熱烈討論，近日再度於社群平台上PO出私服穿搭，只見她穿著一件黑色百褶裙套裝搭配一頭波浪金髮與紅色小包，看起來俏皮又甜美，加上黑色跟鞋及由下往上的拍攝角度使她一雙長腿顯得更加纖細修長，十分吸睛。

照片一公開立即吸引超過3.6萬人按讚，紛紛留言「哇！這身打扮真可愛」、「多榮這雙腿太美了」、「好喜歡這樣的穿搭」、「又甜又性感的小姊姊」。