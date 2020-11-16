台灣女星蔡依林（Jolin）9月才剛過40歲生日，不過長相甜美、身材姣好的她完全讓人看不出真實年紀，近日她在個人IG上曬出一系列「泰迪熊」穿搭照，以超逆齡的雙馬尾捲髮登場，少女感造型一曝光瞬間吸引網友們熱烈討論。

在寫真中，蔡依林化上精緻可愛的妝容，發文寫下：「甜甜說午安」，並配上搞笑的內心獨白Hashtag「#小名很多」，只見她頂著一頭金棕色長捲髮，俏皮綁成雙邊的耳下低馬尾，身穿一套寬鬆版型的羊羔毛外套內搭白色帽T穿出運動風格，色系甜美又簡約。

大地咖啡色的羊羔毛外套可說是今年的秋冬大勢，乍看之下超像泰迪熊，一穿就給人一種萌感，加上Oversize版型更有街頭風，蔡依林下半身選穿黑色運動棉褲，展現出個性潮流趨勢，這身搭配既休閒又陽光，就算只是假日出遊也會超適合。

蔡依林先前更火熱宣布重啟「UGLY BEAUTY 2020世界巡迴演唱會」高雄站，將在本月20、21、22、27、28、29日連唱6場，二度攻上雄蛋就打破自己出道以來的紀錄，出道多年依舊人氣居高不下。