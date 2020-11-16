南韓知名女演員韓藝瑟，今年雖已39歲但無論是身材還是膚質都宛如少女般的光滑無瑕疵，因此有了「童顏芭比」、「芭比女神」的稱號。日前，她受邀登上時尚雜誌封面並拍攝一系列寫真，還在其中秀出胸下隱藏刺青令粉絲們看了直呼「太性感了」。

過去便經常透過IG分享穿搭造型的韓藝瑟，日前再度受邀成為時尚雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》的12月號封面人物。在釋出的照片中，她先是穿上黑色絲質高衩斜肩洋裝，使腰部及腿根曲線若隱若現；下ㄧ套則是換上胸前鏤空的米色連身褲，辣秀性感的胸下刺青，吸引超過15.7萬人按讚。

而這件連身褲除了韓藝瑟在這次的造型中展示外，南韓知名饒舌歌手Jessi也曾在個人IG上公開過，她們雖化著不同的妝容、散發不一樣的氣息，但同樣十分火辣吸睛，成功在網路上掀起話題。

而韓藝瑟憑著高挑的身材與出色的外貌由選美比賽中脫穎而出後，便進入演藝圈演出《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等多部作品，自然又精湛的演技成功擄獲觀眾的心，並奪下不少演技大賞成為一線女明星。