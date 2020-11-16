大陸女星王鷗以古裝劇《瑯琊榜》中「秦般若」一角為人熟知，高顏值的她不僅是公認的氣質女神，更靠170cm的模特兒高挑身材晉升時尚咖，近日，王鷗工作室驚喜發出一系列小露蠻腰的「初冬穿搭寫真」，寫下：「是周末福利沒錯了，想跟美女約會。」美照一出立刻引發熱議。

在目前微涼的初冬季節，王鷗選穿短版類西裝上衣，以簡潔清爽的鵝黃色系降低厚重感，俐落的版型凸顯出她好看的直角肩，短版則露出零贅肉的纖腰，如果是本身身材條件也很瘦的女孩，非常推薦試試這個穿法。

王鷗短西裝混搭時髦棉褲 插腰辣秀小蠻腰身材（圖／摘自微博@王鸥工作室 ）

為了平衡正式感，王鷗下半身則選穿灰色運動休閒褲，寬鬆的闊腿設計看起來超顯瘦，搭配經典款的硬挺側背包，腳踩 CHANEL 經典米黑配色的粗跟鞋，讓整體造型兼具個性與甜美風格，強大的女明星氣場讓人看了驚艷直呼「實在太會穿啦！」

王鷗短西裝混搭時髦棉褲 插腰辣秀小蠻腰身材（圖／摘自微博@王鸥工作室 ）

一系列小蠻腰寫真讓粉絲們看了全被電暈：「看著這張照片我不敢吃週五大餐了」、「馬甲線太美」、「終於看到這個衣服的正面和褲子了」、「鷗鷗好看」、「好適合這種大耳環」。