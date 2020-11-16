自17歲出道進入大眾視線到成為金馬影后，周冬雨一路走來，經歷過掌聲與歡呼，也遭遇過低潮期的迷茫與困惑，而不曾改變的是她對於角色的大膽嘗試、對於演技的執著磨練，她的每個角色都以極富層次和爆發力的演繹給予觀眾驚喜，不斷顛覆著外界對她的定義，不變本質而真誠的前進。

2020年秋冬，美國時尚生活品牌UGG正式宣佈由大陸女星周冬雨成為亞太區品牌代言人，更發起 「FEEL____」的品牌宣言，希望在這個充滿不確定的世界中，永保本質初心，敢於丟掉標籤和成見，以更寬廣的視角包容他人，不被限定，勇敢嘗試，做真實而自由的自己。

金馬影后周冬雨最愛厚底毛絨拖鞋 時髦演繹秋冬穿搭大片（圖／品牌提供）

周冬雨以三款時尚造型詮釋了UGG 2020秋冬新款—DISCO厚底毛絨拖鞋、Classic Clear透明果凍羊毛靴、Classic Ultra迷你超短靴，搭配服飾系列，以自然本色展現其獨到的時尚表現力。

金馬影后周冬雨最愛厚底毛絨拖鞋 時髦演繹秋冬穿搭大片（圖／品牌提供）

延續UGG經典羊毛靴的溫暖，Classic Clear系列採用果凍般透明的時尚外表，表面防水設計相當適合多雨的台灣氣候；內裡柔軟羊毛，擁有黑色和白色兩款配色，是兼具時髦度和舒適度的秋冬新潮鞋款；Classic Ultra迷你超短靴則以超短靴筒設計搭配經典羊毛內裡，適合秋冬打造更修長的腿型和多變造型；具有復古風格的DISCO鬆糕厚底拖鞋，則是搭配LOGO綴飾的彈性織帶和超柔軟羊皮製成。鞋底採用多層彈性EVA性能，提供全天候緩衝及舒適感受。