作為韓國流行女子團體2NE1隊長，CL被認定為全能ACE型偶像，在她的音樂作品裡，一直流淌著酷帥個性的態度，歷經團體解散以及離開前東家YG娛樂短暫蟄伏之後，終於再度回歸眾人視線， CL磁性中又富有層次質感的標誌性嗓音，充滿感染力且態度十足的rap，令不少歌迷感嘆女王真的正式回來了。

與身兼歌手、導演、製作人的 DPRIAN合作的新曲《5 Star》日前正式公開，MV甫公開立即登上熱搜，更在多個造型之中見到法國現代珠寶品牌FRED斐登珠寶的蹤影，以絞索繩纜與鍊釦相結合的Force 10系列以及象徵無限與永恆的Chance Infinie系列經過細心搭配，也散發出令人眼睛一亮的戲劇性的演繹。

KPOP女王CL強勢歸來 法國珠寶加身彰顯霸氣颯爽態度（圖／品牌提供）

作為珠寶史上率先以運動為靈感而生的作品之一，Force 10系列手鍊凝萃了品牌強烈而雋永的價值觀。執著的毅力、對挑戰的熱情與憧憬、對卓越的渴望、真摯的誠意、無畏的勇氣及堅定的決心皆被賦予其中，Force 10系列提出一種全新的穿戴方式，可任意選用時尚百搭的黃金、白金以及玫瑰金手鍊，個性獨特的鋼性物料，或是色澤豐盈的絲束繩緞手鍊，與專屬於你的獨特風格進行搭配。

KPOP女王CL強勢歸來 法國珠寶加身彰顯霸氣颯爽態度（圖／品牌提供）

KPOP女王CL強勢歸來 法國珠寶加身彰顯霸氣颯爽態度（圖／品牌提供）

Chance Infinie 系列珠寶則象徵著運氣、熱情、緣分和財富等生命中各種不同的可能性，亦代表著生活中那些大大小小的重要時刻。系列在FRED的傳統美學上加入了幸運符的設計概念,庇護著那些自強、獨立和忠於自己的果敢女性。