想像一下，當你向一群好友展示自己的腕表時，除了比價格、比功能外，若能再添加一些腕表的源起和典故，將更為加分。ORIS推出五款年度新款表，每支表背後都有一個故事，有的感人，有的乘載了使命，讓腕表更加鮮活、且有了生命。

整只表以青銅打造的ORIS限量表，表背有可愛小熊的鐫刻，限量250只，15萬元。（ORIS提供）

整只表以青銅打造的ORIS限量表，表背有可愛小熊的鐫刻，限量250只，15萬元。（ORIS提供）

★年度限量表

1904年ORIS創建於瑞士小鎮Holstein，為此品牌特別打造ORIS

ORIS以潔淨首爾漢江計畫合作的聯名表，限量2000只，7萬元。（ORIS提供） Limited Edition

Holstein 2020限量表，整支表以青銅打造，就連表帶也是青銅材質，唯獨表扣、表栓等小零件為不鏽鋼，最特別之處在於表背鐫刻小熊圖案，為品牌的象徵圖騰。

★ORIS漢江聯名表

ORIS為復育Carysfort Reef珊瑚礁提供聯名表，不鏽鋼款，表盒為藻類合成物打造，限量2000只，8萬3000元。（ORIS提供）

ORIS與韓國環境運動聯合會的首爾KFEM合作，推出漢江Hangang限量表，關注漢江污染問題，全球限量2000只，部分銷售金額將資助漢江的潔淨計畫。

ORIS為復育Carysfort Reef珊瑚礁提供聯名表，不鏽鋼款，表盒為藻類合成物打造，限量2000只，8萬3000元。（ORIS提供）

★ORIS復育Carysfort珊瑚礁聯名表

ORIS贊助佛羅里達Carysfort珊瑚礁，繼年初發行Carysfort

ORIS為紀念棒球英雄Roberto Clemente推出限量表，限3000只，5萬5000元。（ORIS提供）

Reef限量50只的K金紀念表後，年底再推出限量2000只不銹鋼款，

目前ORIS已在當地種植3萬株的珊瑚礁幼苗，為復育珊瑚礁和海洋生態盡心力。

★棒球英雄Roberto Clemente聯名表

ORIS為紀念棒球英雄Roberto Clemente推出限量表，限3000只，5萬5000元。（ORIS提供）

ORIS向棒球英雄兼公益慈善家Roberto Clemente致敬，他在一次人道救援的飛行旅途中不幸因墜機意外去世，為了感念他的義舉，ORIS特別選擇飛行表作為Roberto Clemente紀念表，並將日期數字21標為金色，源自他的球衣背號，限量3000只。

ORIS X Momotaro桃太郎聯名表，是品牌與日本潮牌牛仔褲桃太郎合作的腕表，6萬5000元。（ORIS提供）

★ORIS x Momotaro聯名款

ORIS與日本丹寧潮牌桃太郎牛仔褲 (Momotaro Jeans)合作推出聯名表，不銹鋼和青銅的Oris Divers 65腕表，搭配Momotaro丹寧表帶，兩條白色的「出陣條紋」，是桃太郎著名的標誌。