想像一下，當你向一群好友展示自己的腕表時，除了比價格、比功能外，若能再添加一些腕表的源起和典故，將更為加分。ORIS推出五款年度新款表，每支表背後都有一個故事，有的感人，有的乘載了使命，讓腕表更加鮮活、且有了生命。
★年度限量表
1904年ORIS創建於瑞士小鎮Holstein，為此品牌特別打造ORIS
Holstein 2020限量表，整支表以青銅打造，就連表帶也是青銅材質，唯獨表扣、表栓等小零件為不鏽鋼，最特別之處在於表背鐫刻小熊圖案，為品牌的象徵圖騰。
★ORIS漢江聯名表
ORIS與韓國環境運動聯合會的首爾KFEM合作，推出漢江Hangang限量表，關注漢江污染問題，全球限量2000只，部分銷售金額將資助漢江的潔淨計畫。
★ORIS復育Carysfort珊瑚礁聯名表
ORIS贊助佛羅里達Carysfort珊瑚礁，繼年初發行Carysfort
Reef限量50只的K金紀念表後，年底再推出限量2000只不銹鋼款，
目前ORIS已在當地種植3萬株的珊瑚礁幼苗，為復育珊瑚礁和海洋生態盡心力。
★棒球英雄Roberto Clemente聯名表
ORIS向棒球英雄兼公益慈善家Roberto Clemente致敬，他在一次人道救援的飛行旅途中不幸因墜機意外去世，為了感念他的義舉，ORIS特別選擇飛行表作為Roberto Clemente紀念表，並將日期數字21標為金色，源自他的球衣背號，限量3000只。
★ORIS x Momotaro聯名款
ORIS與日本丹寧潮牌桃太郎牛仔褲 (Momotaro Jeans)合作推出聯名表，不銹鋼和青銅的Oris Divers 65腕表，搭配Momotaro丹寧表帶，兩條白色的「出陣條紋」，是桃太郎著名的標誌。
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