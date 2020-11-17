京站時尚廣場11周年慶即將在11/18(三)盛大登場，本次超高中獎率的卡友抽獎將抽出百名幸運兒，本次主打「一人中獎，四人同行」，讓顧客可以廣邀自己的家人及好友一同去平常想去也無法到達的地方旅行，體驗台灣專屬訂製秘境遊行程。其它超高回饋活動還有滿千送百、銀行禮、商品陣容，絕對一掃顧客因疫情帶來的陰鬱心情，帶給顧客們一個難忘的周年慶。

因疫情，出國旅遊受到限制，京站本次提供台灣專屬訂製秘境遊行程，一人中獎，四人同行，超過一百名幸運兒能體驗部落巡禮、泉源秘境等旅程，更提供包車、專人導遊服務，活動於11/18(三)-12/14(一)，Q卡友拿當日累計滿6,000元京站發票，即可獲得抽獎機會一次 (可累贈) 。

台灣專屬訂製秘境遊行程：嘉義雅珈雅瑪部落。（圖／品牌提供）

每到周年慶時刻，京站除了推出全館通用的超高回饋滿額贈，女性客群占多數的京站，絕不會虧待愛美的朋友，在11/18-11/24京站推出化妝、保養品加碼贈，眾多明星品牌包含：SHISEIDO、植村秀、IPSA，滿7600再加碼400；KIEHL’S、NARS、benefit、品木宣言、蘭芝、belif、MAKE UP FOREVER，滿3800再加碼200。

今年，京站要讓顧客除了有每日一物的容量升級專區可以選購，在全檔期更針對保濕修護、底妝大賞推出京站獨家組合，要來推薦給愛美朋友！另外，還有超夯國際品牌快閃，11/18-1/6 ESTEE LAUDER快閃京站，消費不限金額即贈微分子肌底原生露；11/14-1/6則有LAURA MERCIER快閃，快閃首五日消費就送品牌經典商品，如：煥顏透明蜜粉、煥顏凝露等。

中央流行疫情指揮中心自6月起便提倡「樂活防疫，健康生活」運動，據研究發現，維持健身運動習慣可減少居家檢疫、隔離時的孤獨感與孤立感；在疫情中維持健身運動行為，更可在疫情中保持心情穩定。京站推薦多樣運動選物裝備，讓顧客無論是要室內鍛鍊或是戶外機能，都有選擇，並在11/23-11/27特別加碼，戶外用品買8000再送100！

京站小碧潭店周年慶同歡，生活選物滿5000送500元，3C家電滿萬送500元，11/18-22天天美食享限量專屬優惠，讓顧客可以天天享受美食，儲值森林食光CLUB美食儲值卡更划算，限定新店及文山區Q卡友及上班族，儲值3000元贈美食68折券1張，儲值6000元贈美食68折券2張，儲值1萬贈美食68折券5張，同享台北店儲值抽獎內容，儲越多賺越多！