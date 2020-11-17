以韓劇《夫妻的世界》呂多景一角而打開知名度的南韓新生代女演員韓素希，一頭烏黑秀髮與清新的氣質是不少粉絲對她的印象，但近日她一改過去的造型，在個人社群平台上公開「短髮美照」，電暈一票粉絲。

韓素希自從在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」後人氣瞬間暴漲，不僅在今年7月公佈的「女星廣告代言排行榜」中擠下前輩宋慧喬及全智賢，成為各大品牌爭相合作的女星，還接下Netflix所推出的新戲《Undercover》躍升第一女主角，與金相鎬、李學周、張栗等實力派男星合作，備受粉絲們期待。

而過去經常以波浪長髮示人的她，近日卻一刀剪去多年的長髮。不久前，韓素希先是在IG上公開海灘漫步的短片，雖畫面已經過黑白濾鏡處理，但依舊可以看到當時的她已剪成短髮；這兩日她再度公開近照，及肩的俏麗短髮使她原本就精緻的臉蛋更加小巧、立體，搭配白色蕾絲洋裝及甜美的笑容，令粉絲們忍不住暴動。

短短一天便吸引超過53.6萬人按讚，紛紛留言「我的女神實在太美了」、「這造型太適合她了」、「媽呀！剪短後更逆齡」、「愛死了這個新造型」成功引發話題。