28歲大陸女星迪麗熱巴以混血感深邃五官及168cm姣好身材聞名，與同樣擁有高顏值的古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭一起受封「新疆4美」，可說是當代最受關注的新疆女神之一。近日，她穿出一身夢幻羽毛裙現身直播活動，大方分享自己精緻的生活態度。

除了在直播中展現美貌，工作室也發出一系列寫真照圈粉，只見照片中，迪麗熱巴綁起清爽的包頭，換上一套有著精緻剪裁的白色短裙，上半身布滿毛茸茸的羽毛設計，營造甜美風，不過下半身卻是超合身版本的緊身裙，修身剪裁巧妙襯托她的S曲線，搭配上份量感十足的幾何耳環，展現精緻典雅的一面。

迪麗熱巴合身羽毛裙藏不住曼妙S曲線 修身剪裁幾何耳環成亮點​​​​（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

除了可以甜美溫柔，風格多變的迪麗熱巴就連帥氣造型也可以駕馭！她在近日公開的遊戲活動中，以英姿颯爽的工裝造型現身，她選穿工裝皮靴搭配金屬鎖鏈，綁上紅色編髮的高馬尾，一秒變身為酷帥女神，讓人看了直呼「好像動漫的美少女戰士」，可看出她的身材比例超完美。

迪麗熱巴合身羽毛裙藏不住曼妙S曲線 修身剪裁幾何耳環成亮點​​​​（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴時尚造型令人看一眼就被吸引，對此網友也紛紛回應大讚：「迪迪真是穿什麼都好看」、「為美貌一直在努力營業中的熱巴」、「靈動的白天鵝小女孩」、「迪麗熱巴的美貌好絕」、「姐姐好美」、「曼妙動人的迪麗熱巴太可啦」等。

迪麗熱巴合身羽毛裙藏不住曼妙S曲線 修身剪裁幾何耳環成亮點​​​​（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）