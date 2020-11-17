南韓「國民妹妹」IU(李知恩)，出道多年人氣始終居高不下、代言廣告從不間斷，已擔任知名酒商「真露」多年代言人的她，近日在網路上陸續曝光全新形象照，仙氣爆棚的禮服配上IU的超高顏值再度令粉絲們驚艷。

在先前公開的照片中，IU穿著一件香檳金及平口白色禮服，腰身抓皺與裙襬多層次的設計，讓她看起來更加顯瘦，拍照時IU還不忘墊起腳尖拉長腳背，使整體比例看起來更修長，散發致命女人味。

近日，網路上又釋出新照，只見IU先是換上亮片心領貼身晚禮服搭配性感紅唇，宛如美人魚般優雅的側臥在酒櫃上展現迷人曲線；下ㄧ套則是穿著蘋果綠V領薄紗洋裝釋放慵懶仙氣，其中幾張她坐在沙發上的照片，更讓白皙美腿若隱若現十分性感，令網友看了忍不住暴動，直呼「太美了」、「IU根本是仙女下凡」、「人美心也美的女神IU」。

而IU去年以電視劇《德魯納酒店》再度爆紅後，除了接下多個代言廣告外，也即將在明年推出的新電影《Dream》中與男神朴敘俊有多場精彩對手戲，讓戲未演先轟動。