由女團少女時代出身的南韓女星太妍，日前受邀成為知名綜藝節目《驚人的星期六》的固定班底主持人，在近日釋出的首播預告中，太妍化身幸運女神以精緻的「人魚眼淚妝」現身，立刻在網路上掀起熱烈討論。

太妍由少女時代出道後，便憑著甜美的臉蛋與嘹亮的嗓音征服粉絲的耳朵，2015年以SOLO歌手身份在次出道後，陸續發行《I》、《Why》、《Something New》、《Four Seasons》及《Spark》等多首暢銷單曲，多次登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球人氣爆棚，她的IG粉絲數累積至今已突破1541萬人追蹤。

而近年來都以個人活動為主的太妍，近日也接下了綜藝節目《驚人的星期六》的主持棒，並以幸運女神的身份現身錄影現場，只見她穿著一件鵝黃色雪紡小洋裝，高腰的設計將她整體比例更加拉長，她還特別接上長髮並化出十分流行的「人魚眼淚妝」，眼下閃亮的碎鑽使原本白皙的膚質顯得更透亮也相當吸引注意力。

事實上，太妍過去的造型便曾多次以精緻的妝容電暈眾人，看似沒化什麼的裸妝，其實重點全放在眼睛及唇色上，宛如洋娃娃般甜美動人，這次的妝容也令粉絲們看了忍不住大讚「什麼妝都難不倒太妍」、「果然是我的女神怎樣都美」。